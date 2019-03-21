В МЧС предупредили о мокром снеге и ветре в Москве
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«С 07:00 до конца суток 22 марта в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега», — сообщили в МЧС.
Также указывается, что с 12:00 22 марта до утра 23 марта прогнозируется усиление ветра с порывами до 12—17 м/с.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в ближайшую неделю.
Портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге намерены закупить дополнительную снегоуборочную технику к следующей зиме.