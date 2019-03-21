В МЧС предупредили о мокром снеге и ветре в Москве

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В Москве 22 марта ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по столице.
В МЧС предупредили о мокром снеге и ветре в Москве
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«С 07:00 до конца суток 22 марта в Москве ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега», — сообщили в МЧС.

Также указывается, что с 12:00 22 марта до утра 23 марта прогнозируется усиление ветра с порывами до 12—17 м/с.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидает жителей столицы в ближайшую неделю.

Портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге намерены закупить дополнительную снегоуборочную технику к следующей зиме.

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