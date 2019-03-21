Катя Лель поделилась воспоминаниями о Юлии Началовой

Певица Катя Лель во время церемонии прощания с российской исполнительницей Юлией Началовой поделилась воспоминаниями об артистке. Об этом сообщает ФАН.

«Я видела тоненькие ножки и ручки Юли, которые выдавали проблемы, но она никогда не жаловалась. Высоченные каблуки, идёт на сцену, а обратно она уже не могла со сцены идти сама, ей помогали, но она не жаловалась. Юля боец, жизнерадостная, оптимистичная до конца», — сказала Лель.

Она добавила, что последний раз встречалась с Началовой на детском благотворительном мероприятии.

Юлия Началова умерла в московской больнице в возрасте 38 лет.

Певица Диана Гурцкая в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о смерти исполнительницы.