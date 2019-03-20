Умер народный артист России Анатолий Адоскин

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Скончался народный артист России Анатолий Адоскин, передаёт Пятый канал со ссылкой на пресс-службу театра имени Моссовета. Ему был 91 год.
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
  • РИА Новости

«Что касается даты прощания и похорон, об этом будет сообщено позже», — заявили в театре.

В Театр имени Моссовета Адоскин пришёл после окончания студии при нём в 1948 году. В 1961 году актёр перешёл в «Современник», в 1965-м его пригласили в Театр имени Ленинского комсомола, но через три года он вернулся в Театр имени Моссовета.

За свою карьеру Адоскин сыграл более 80 ролей в театре и почти столько же — в кино.

Также стало известно, что на 72-м году жизни умер народный артист Республики Татарстан Рустам Муллин. Об этом информирует «Реальное время» со ссылкой на сайт Мензелинского театра.

Ранее режиссёр Владимир Меньшов прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Марлена Хуциева.

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