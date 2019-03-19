Меньшов назвал Хуциева великим советским режиссёром

Режиссёр Владимир Меньшов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Марлена Хуциева.

«Ярчайший дебют Хуциева — фильм «Весна на «Заречной улице», его все смотрят уже 60 лет, он живой», — заявил Меньшов.

Второй вершиной коллеги он назвал ленту «Был месяц май». По мнению Меньшова, это очень умный, глубокий, наполненный смыслом фильм с замечательными актёрами, а тон задавал Хуциев.

«Этого вполне достаточно, чтобы назвать его великим советским режиссёром», — добавил Меньшов.

Со своей стороны, актёр Владислав Ветров в беседе с телеканалом «360» отметил, что Хуциев заставлял окружающих задаваться вопросами о человеке, о природе вещей.

«Недаром всплеск интереса к его работам возник недавно во всём мире. Начались ретроспективы в Нью-Йорке, других городах и странах», — сказал он.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Хуциевым пройдёт 21 марта.