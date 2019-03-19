HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти шесть спрятанных тронов

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Американский телеканал HBO предложил фанатам телесериала «Игра престолов» принять участие в квесте и найти шесть спрятанных макетов железного трона.
HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти шесть спрятанных тронов
  • ©GameofThrone / youtube

Согласно данным, опубликованным на YouTube-канале сериала, один из них находится в неизвестном лесу.

Как отмечается в Twitter «Игры престолов», всего тронов — шесть.

«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто обнаружит их первым?» — говорится в тексте.

Кроме того, по информации, опубликованной на сайте квеста, уточняется, сколько времени осталось у участников поисков.

По состоянию на вторник, 19 марта, 19:26 мск, у поклонников сериала есть чуть более 14 дней для того, чтобы найти первый железный трон.

5 марта HBO опубликовал первый трейлер финального, восьмого сезона сериала «Игра престолов».

Премьера картины состоится 14 апреля.

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