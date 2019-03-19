HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти шесть спрятанных тронов

Американский телеканал HBO предложил фанатам телесериала «Игра престолов» принять участие в квесте и найти шесть спрятанных макетов железного трона.

Согласно данным, опубликованным на YouTube-канале сериала, один из них находится в неизвестном лесу.

Как отмечается в Twitter «Игры престолов», всего тронов — шесть.

6 Thrones.

6 Locations.

Who will be the first to find them?

Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuShpic.twitter.com/SW4GYx5E3x — Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.

«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто обнаружит их первым?» — говорится в тексте.

Кроме того, по информации, опубликованной на сайте квеста, уточняется, сколько времени осталось у участников поисков.

По состоянию на вторник, 19 марта, 19:26 мск, у поклонников сериала есть чуть более 14 дней для того, чтобы найти первый железный трон.

5 марта HBO опубликовал первый трейлер финального, восьмого сезона сериала «Игра престолов».

Премьера картины состоится 14 апреля.