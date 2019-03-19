HBO предложил фанатам «Игры престолов» найти шесть спрятанных тронов
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Согласно данным, опубликованным на YouTube-канале сериала, один из них находится в неизвестном лесу.
Как отмечается в Twitter «Игры престолов», всего тронов — шесть.
6 Thrones.— Game of Thrones (@GameOfThrones) 18 марта 2019 г.
6 Locations.
Who will be the first to find them?
Begin your Quest #ForTheThrone: https://t.co/MTUv2SRuShpic.twitter.com/SW4GYx5E3x
«Шесть тронов. Шесть локаций. Кто обнаружит их первым?» — говорится в тексте.
Кроме того, по информации, опубликованной на сайте квеста, уточняется, сколько времени осталось у участников поисков.
По состоянию на вторник, 19 марта, 19:26 мск, у поклонников сериала есть чуть более 14 дней для того, чтобы найти первый железный трон.
5 марта HBO опубликовал первый трейлер финального, восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Премьера картины состоится 14 апреля.