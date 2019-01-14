Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»

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Показ восьмого, заключительного сезона сериала «Игра престолов» начнётся 14 апреля 2019 года.

Об этом говорится на официальной странице проекта в Twitter.

Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин в своём блоге рассказал о планах завершить серию книг «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов».

Он также добавил, что ведётся работа над созданием приквела сериала, а также ещё «нескольких крутых штук».

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