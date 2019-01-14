Названа дата премьеры последнего сезона «Игры престолов»
Об этом говорится на официальной странице проекта в Twitter.
April 14. #ForTheThronepic.twitter.com/Mzy22yxM6Z— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 14 января 2019 г.
Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин в своём блоге рассказал о планах завершить серию книг «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов».
Он также добавил, что ведётся работа над созданием приквела сериала, а также ещё «нескольких крутых штук».