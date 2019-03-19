Власти Москвы рассказали о сохранении культурного наследия
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Как отметил Собянин, Москва — город с уникальной историей, и богатейшее многовековое наследие нужно сохранить и передать потомкам.
По словам мэра, Москва ещё и многомиллионный город, где реновация отдельных зданий или целых кварталов будет идти всегда.
«И раз это неизбежно, всегда будет существовать конфликт между интересами застройщиков и задачей защиты сложившейся городской среды. Роль правительства Москвы — быть посредником в разрешении этого конфликта», — отметил Собянин.
Он напомнил, что в настоящее время под охраной города находится более трёх тысяч зданий — объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Их запрещено сносить или существенно изменять.
Кроме того, в столице насчитывается 1135 зданий со статусом выявленных объектов культурного наследия и 1289 исторических ценных и градоформирующих объектов, передаёт НСН.
С 2011-го по начало 2019 года в Москве отреставрировали 1247 объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в Москве признали памятником архитектуры дом с жар-птицами.