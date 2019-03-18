В Москве признали памятником архитектуры дом с жар-птицами
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Здание считается одной из наиболее оригинальных работ архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее.
На фасаде можно увидеть майоликовые панно с растительным орнаментом. Над двумя окнами пятого этажа размещены керамические наличники с жар-птицами, передаёт m24.
«Керамические детали декора были произведены на Абрамцевском гончарном заводе, принадлежащем известному меценату Савве Мамонтову, и создавались по рисункам таких великих художников, как Михаил Врубель, Аполлинарий Васнецов, Александр Головин и Василий Поленов», — цитирует главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова портал мэра и правительства.
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