Песков прокомментировал вопрос передачи РПЦ Музея имени Андрея Рублёва

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого располагается, в частности, Музей имени Андрея Рублёва.
Песков прокомментировал вопрос передачи РПЦ Музея имени Андрея Рублёва
  • РИА Новости

«Тема достаточно новая, поэтому какой-то позиции здесь не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты, и, конечно, это нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — сказал Песков.

Ранее в РБК сообщили, что РПЦ попросила федеральные власти передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, где расположены объект культурного наследия — старейший храм Москвы — и Музей имени Андрея Рублёва. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ФАН подтвердил эту информацию.

В Министерстве культуры России заявили, что знают о просьбе Русской православной церкви передать ей Музей имени Андрея Рублёва на территории Спасо-Андроникова монастыря.

В январе сообщалось, что распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу.

Речь идёт о документе от 30 декабря 2016 года, в соответствии с которым власти Санкт-Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, возможно ли изъять собор из оперативного управления музея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить