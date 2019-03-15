Песков прокомментировал вопрос передачи РПЦ Музея имени Андрея Рублёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что РПЦ попросила передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого располагается, в частности, Музей имени Андрея Рублёва.

«Тема достаточно новая, поэтому какой-то позиции здесь не сформулировано. Кроме того, там есть музейные объекты, и, конечно, это нужно учитывать при рассмотрении этого вопроса», — сказал Песков.

Ранее в РБК сообщили, что РПЦ попросила федеральные власти передать ей Спасо-Андроников монастырь в Москве, где расположены объект культурного наследия — старейший храм Москвы — и Музей имени Андрея Рублёва. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ФАН подтвердил эту информацию.

В Министерстве культуры России заявили, что знают о просьбе Русской православной церкви передать ей Музей имени Андрея Рублёва на территории Спасо-Андроникова монастыря.

В январе сообщалось, что распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу.

Речь идёт о документе от 30 декабря 2016 года, в соответствии с которым власти Санкт-Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, возможно ли изъять собор из оперативного управления музея.