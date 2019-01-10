Распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

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Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) утратило силу, передаёт ТАСС со ссылкой на комитет имущественных отношений администрации города.

Как сообщили агентству в пресс-службе, распоряжение утратило силу 30 декабря, а новой заявки от РПЦ пока не поступало.

В РПЦ отметили, что церковь ещё может подать соответствующую заявку, однако конкретных сроков не назвали.

Речь идёт о документе от 30 декабря 2016 года, в соответствии с которым власти Санкт-Петербурга должны были до 1 марта 2017 года определить, возможно ли изъять собор из оперативного управления музея.

Президент России Владимир Путин, комментируя тему передачу Исаакия в ведение РПЦ, призвал не спекулировать на ней.

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