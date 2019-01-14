В Росгидромете прогнозируют тёплую неделю в Москве

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве.
В Росгидромете прогнозируют тёплую неделю в Москве
  • РИА Новости

«Циклон, стоящий над Балтикой, принёс тёплую воздушную массу, поэтому неделя будет достаточно тёплой. По прогнозу, будет облачно, местами небольшой снег. В понедельник и вторник — порывистый ветер до 15 м/с. Ночные температуры в эти дни достигнут -5 °С, дневные -1…-3 °С. В среду будет прохладнее, ночью -6…-9 °С, днём -5…-7 °С.  В четверг и пятницу снова потеплеет, ночная температура -2…-7 °С, дневная -1…-3 °С. В выходные дни ночью также -2…-7 °С, днём в субботу ожидается -2…-7 °С, в воскресенье 0...-5 °С», — сказал он.

Эксперт отметил, что количество осадков, выпавшее за последние полмесяца, «находится в пределах нормы».

«Норма января — 42 мм. Выпало 27 мм, это примерно 54—55% от нормы. Высота снега за счёт снежного декабря выше нормы. Мы накопили 35 см при норме в 26 см», — заметил он.

Ранее жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

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