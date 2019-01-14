Жителей Москвы призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Власти Москвы призвали жителей столицы пересесть на общественный транспорт из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом говорится в Twitter транспортного комплекса города.

Доброе утро! За окном -3 С, а к полудню будет - 2 С. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро. На дорогах сейчас 2 балла. Хорошего вам дня! #Москва#погода — Московский транспорт (@DtRoad) 14 января 2019 г.

«За окном -3 °С, а к полудню будет -2 °С. При этом идёт снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулём, а лучше езжайте на работу на метро», — уточняется в тексте.

Ранее синоптики сообщили, что со среды, 16 января, в Москве прогнозируется понижение температуры.