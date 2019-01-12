Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр

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Режиссёр Кирилл Серебренников удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» как лучший режиссёр 2018 года за фильм «Лето». Об этом сообщает ФАН.

Также Серебренникову присудили специальную премию имени Мирона Черненко.

При этом лучшим фильмом года, по мнению российских кинокритиков, стала картина Алексея Федорченко «Война Анны».

Евгений Цыганов получил награду в качестве лучшего актёра за роль в фильме «Человек, который удивил всех».

В октябре Серебренников был трижды номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

В мае его фильм «Лето» выиграл один из призов 71-го Каннского кинофестиваля.

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