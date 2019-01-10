Московский дворец молодёжи реконструируют за два года

Московский дворец молодёжи планируют реконструировать за два года, сообщает m24.

Как заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, работы должны начаться в первом квартале 2020 года.

После реконструкции МДМ станет основным общественным пространством Хамовников. Менять общий облик здания не планируется.

Дворец — образец позднего советского модернизма. Здание построено в 1982—1988 годах, говорится на сайте Стройкомплекса.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что реконструкцию Национальной библиотеки в Ижевске намерены завершить в 2021 году.