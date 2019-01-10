Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Ижевске в феврале
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Главная тема — связь поколений. Запланированы кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы, спортивные состязания, фолк-фестиваль, ярмарка.
Также состоится марафон «Танцуй, пока молодой».
«Всемирный день пельменя» проходит с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия — родина пельменей!».
Ранее «Дни.ру» сообщали, что Рождественский фестиваль проводится до 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.