Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Ижевске в феврале

Короткая ссылка
Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» будет проходить с 1 по 9 февраля в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.
Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Ижевске в феврале
  • ©pixabay.com

Главная тема — связь поколений. Запланированы кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы, спортивные состязания, фолк-фестиваль, ярмарка.

Также состоится марафон «Танцуй, пока молодой».

«Всемирный день пельменя» проходит с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия — родина пельменей!».

Ранее «Дни.ру» сообщали, что Рождественский фестиваль проводится до 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить