Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдёт в Ижевске в феврале

Ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя» будет проходить с 1 по 9 февраля в Удмуртии, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на организаторов.

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Главная тема — связь поколений. Запланированы кулинарные и творческие мастер-классы, конкурсы, удмуртские забавы, спортивные состязания, фолк-фестиваль, ярмарка. Также состоится марафон «Танцуй, пока молодой». «Всемирный день пельменя» проходит с 2015 года в рамках развития бренда «Удмуртия — родина пельменей!». Ранее «Дни.ру» сообщали, что Рождественский фестиваль проводится до 13 января в музее-усадьбе «Архангельское» в Московской области.