Вдова Михаила Державина поделилась воспоминаниями о супруге

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Вдова актёра Михаила Державина Роксана Бабаян в беседе с kp.ru поделилась воспоминаниями о супруге, который скончался 10 января 2018 года.
Вдова Михаила Державина поделилась воспоминаниями о супруге
  • РИА Новости

«Михаил Михайлович последние семь лет очень сильно болел. Он всегда был гипертоником, а нагрузки огромные, много работал, ездил. И в таком состоянии играл спектакли, премьеры. Это всё наложилось», — заявила она.

По словам Бабаян, Державина вспоминают с радостью, его любили все.

«Выходил на Арбат, и через три секунды уже толпа вокруг него», — поделилась воспоминаниями вдова артиста.

Ранее актёр Валентин Гафт назвал Державина замечательным артистом с редчайшим божьим даром.

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