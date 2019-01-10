Вдова Михаила Державина поделилась воспоминаниями о супруге

Вдова актёра Михаила Державина Роксана Бабаян в беседе с kp.ru поделилась воспоминаниями о супруге, который скончался 10 января 2018 года.

«Михаил Михайлович последние семь лет очень сильно болел. Он всегда был гипертоником, а нагрузки огромные, много работал, ездил. И в таком состоянии играл спектакли, премьеры. Это всё наложилось», — заявила она.

По словам Бабаян, Державина вспоминают с радостью, его любили все.

«Выходил на Арбат, и через три секунды уже толпа вокруг него», — поделилась воспоминаниями вдова артиста.

Ранее актёр Валентин Гафт назвал Державина замечательным артистом с редчайшим божьим даром.