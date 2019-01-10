Музей Победы в Москве установил рекорд посещаемости
- РИА Новости
«В прошлом году во время новогодних каникул музей посетило около 30 тыс. человек», — отметили в учреждении.
В период с 30 декабря по 8 января в музее была представлена выставка «Старый добрый Новый год» с уникальной коллекцией новогодних украшений, переданной для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко.
Кроме того, популярностью пользовались и другие временные выставки — «Сохранённые реликвии» и «Живая летопись войны».
Отмечается, что новогодний исторический квест «Ёлка Победы» посетили около 10 тыс. детей.
Во время каникул в кинотеатре музея показывали новинки кинопроката, а также был впервые запущен проект «Кроссбукинг».
В конце декабря m24 сообщал, что на время зимних каникул более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.