Музей Победы в Москве установил рекорд посещаемости

За время новогодних праздников Музей Победы на Поклонной горе в Москве посетило более 35 тыс. человек, что является абсолютным рекордом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«В прошлом году во время новогодних каникул музей посетило около 30 тыс. человек», — отметили в учреждении.

В период с 30 декабря по 8 января в музее была представлена выставка «Старый добрый Новый год» с уникальной коллекцией новогодних украшений, переданной для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко.

Кроме того, популярностью пользовались и другие временные выставки — «Сохранённые реликвии» и «Живая летопись войны».

Отмечается, что новогодний исторический квест «Ёлка Победы» посетили около 10 тыс. детей.

Во время каникул в кинотеатре музея показывали новинки кинопроката, а также был впервые запущен проект «Кроссбукинг».

В конце декабря m24 сообщал, что на время зимних каникул более 80 музеев Москвы будут работать бесплатно.