Неделя в музее: семь главных выставок 2019 года

В 2019 году посетители российских музеев увидят немало интересных и знаковых выставок. Масштабная экспозиция Эдварда Мунка, ретроспектива произведений Ильи Репина, собрание экспонатов китайского императорского дворца XVIII века и работы японской авангардной художницы Йоко Оно — лишь немногие из подготовленных музеями Москвы и Санкт-Петербурга культурных событий.

Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа



Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

4 марта — 20 мая

Весна в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина начнётся под эгидой Лондонской школы, то есть работ художников-фигуративистов, творивших в столице Великобритании во второй половине XX века. Мастера Лондонской школы писали фигуративные картины в то время, когда другие увлекались абстракционизмом и концептуализмом. У посетителей музея появится возможность увидеть работы Фрэнсиса Бэкона, Рональда Китая, Люсьена Фрейда, Франка Ауэрбаха, Майкла Эндрюса и других представителей Лондонской школы.

Илья Репин

Государственная Третьяковская галерея

15 марта — 18 августа

По случаю 175-летия со дня рождения русского художника Ильи Репина Третьяковская галерея открывает масштабную выставку его работ. Она должна положить начало циклу проектов, посвящённых творчеству живописца, в России и за рубежом. Ретроспектива одного из главных представителей русского художественного реализма будет включать свыше 180 живописных полотен, созданных в период с 1870-х по 1920-е годы. В состав экспозиции войдут 130 графических произведений, а также малоизвестные работы художника. Центральным элементом выставки станет холст «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…».

«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения». И.Е. Репин

© Государственный Русский Музей

Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке

Музеи Московского Кремля

15 марта — 30 мая

В марте в Музеях Московского Кремля откроется экспозиция из собрания Музея дворца (Гугун) в Пекине, посвящённая эпохе правления императора династии Цин Цяньлуна. На выставке представят свыше 100 экспонатов — музыкальные инструменты, элементы парадной одежды и домашнего убранства, символы государственной власти, памятные предметы (в том числе подарки прославленного императора его матери). Кроме того, посетители смогут рассмотреть ритуальную утварь, которая использовалась во время государственных церемоний.

Эдвард Мунк

Государственная Третьяковская галерея

15 апреля — 14 июля

Масштабная выставка работ Эдварда Мунка пройдёт в России впервые. В состав ретроспективы выдающегося норвежского художника включат около 100 произведений, а также фотографии и реликвии, хранящиеся в ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музее Мунка в Осло. Организаторы выставки обещают, что отдельная её часть будет посвящена теме «Мунк и Достоевский» (русский писатель оказал немалое влияние на формирование образности творчества Мунка).

«Крик» Эдварда Мунка

globallookpress.com

© Stephen Simpson/ZUMAPRESS.com

Константин Сомов. К 150-летию со дня рождения

Русский музей. Михайловский (Инженерный) замок

Июнь — август

Свыше 100 живописных полотен и графических работ войдёт в состав юбилейной выставки другого русского художника, портретиста и графика Серебряного века Константина Сомова. Посетители Русского музея увидят основные жанровые композиции, портреты, пейзажи и иллюстрации основателя объединения «Мир искусства», доставленные из коллекций российских музеев и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

Щукин. Биография коллекции

Государственный музей имени А.С. Пушкина

17 июня — 15 сентября

Коллекция произведений французской живописи, принадлежащая столичному меценату Сергею Щукину, станет центральной выставкой года в Пушкинском музее. В музее подчёркивают, что собрание Щукина и его братьев охватывает ключевые течения в живописи XIX и начала XX веков, в чём и заключается его значимость. Зрители увидят произведения Клода Моне, Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Пьера Огюста Ренуара и многих других.

«Водяные лилии». Клод Моне

Йоко Оно. The Sky is Always Clear

Московский музей современного искусства (ММОМА)

1 октября — 24 ноября

Осенью ММОМА представит серию работ японской художницы и певицы Йоко Оно — вдовы фронтмена знаменитой ливерпульской четвёрки Джона Леннона. В музее выставят результат художественной практики Оно, посвящённый её размышлениям над задачами искусства, над его ролью в политической и социальной сферах жизни. Знаковым компонентом экспозиции станет серия произведений «Инструкции», созданная ещё в 1960-х. Работы носят эфемерный характер и могут как состоять из текстовых указаний, так и «принимать форму объектов, которые ждут действия со стороны зрителя» (в целом они довольно интерактивны).