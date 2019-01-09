В Петербурге предложили разрешить волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия
Соответствующий проект закона Четырбок подготовил с коллегой Анастасией Мельниковой.
В настоящее время лица, допускаемые к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь лицензии и аттестации, чтобы предотвратить причинение объектам какого-либо вреда. Вместе с тем есть работы, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации.
Если закон примут, то волонтёры будут трудиться под руководством опытных аттестованных специалистов.
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