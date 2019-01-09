В Петербурге предложили разрешить волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия

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В Санкт-Петербурге предложили разрешить волонтёрам работать над сохранением объектов культурного наследия, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу депутата заксобрания Дениса Четырбока.

Соответствующий проект закона Четырбок подготовил с коллегой Анастасией Мельниковой.

В настоящее время лица, допускаемые к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь лицензии и аттестации, чтобы предотвратить причинение объектам какого-либо вреда. Вместе с тем есть работы, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации.

Если закон примут, то волонтёры будут трудиться под руководством опытных аттестованных специалистов.

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