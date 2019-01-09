Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января

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Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ принял более трёх тысяч посетителей с 2 по 8 января, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как рассказал глава ведомства Сергей Лёвкин, все новогодние каникулы, кроме 1 и 7 января, павильон работал в обычном графике с 10:00 до 20:00.

2 января на экскурсиях побывали более 1,3 тыс. посетителей.

Гости «Макета Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу, в том числе «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы».

Ранее сообщалось, что на ВДНХ планируют открыть парк аттракционов.

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