Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более трёх тысяч человек с 2 по 8 января

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ принял более трёх тысяч посетителей с 2 по 8 января, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

Как рассказал глава ведомства Сергей Лёвкин, все новогодние каникулы, кроме 1 и 7 января, павильон работал в обычном графике с 10:00 до 20:00.

2 января на экскурсиях побывали более 1,3 тыс. посетителей.

Гости «Макета Москвы» могут увидеть четыре светотехнических шоу, в том числе «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы».

Ранее сообщалось, что на ВДНХ планируют открыть парк аттракционов.