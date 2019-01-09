Александр Петров рассказал о съёмках фильма «Т-34»

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Актёр Александр Петров в беседе с газетой «Известия» рассказал о съёмках фильма «Т-34».
Александр Петров рассказал о съёмках фильма «Т-34»
  • Кадр из фильма «Т-34» / © Централ Партнершип

«Сложностей было много. Когда первый раз сели в танк, была зима, -20 °С. Осознавали, что в таких условиях придётся сниматься не день и не два, но смирились», — заявил он.

По его словам, от «командира фильма» зависит всё, поэтому со всем легко справлялись, было на кого равняться — на режиссёра Алексея Сидорова.

Как отметил Петров, история, рассказанная в картине, объединяет множество подвигов молодых людей.

«Она стала обобщённым срезом, итогом того, что случилось в то время», — добавил актёр.

Ранее сообщалось, что самым популярным среди россиян фильмом нового года стала военная драма «Т-34», собравшая за первые девять дней проката более 1,3 млрд рублей.

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