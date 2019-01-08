Онищенко дал рекомендации, как уберечься в мороз

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru рассказал, как уберечься в мороз.
Онищенко дал рекомендации, как уберечься в мороз
  • ©pixabay.com

«Если вы едете на работу общественным транспортом, конечно, нужно одеваться по температуре», — заявил он.

По его словам, если одеться слишком тепло, то будет жарко в метро или автобусе и на выходе есть риск переохладиться.

«Короче, чтобы не мёрзли руки, чтобы была покрыта голова, нам обещают ветер в ближайшие два дня. Главное здесь всё же не низкая температура, главное — ветер», — отметил Онищенко.

Он добавил, что питаться следует нормально и не переедать. Также можно принимать витамины.

Ранее RIA56 сообщало о морозах до -30 °С в ночь на среду, 9 января, в Оренбургской области.

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