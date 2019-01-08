МЧС предупредило о морозах до -30 °С в ночь на 9 января в Оренбургской области

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о морозах до -30 °С в ночь на среду, 9 января, в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
МЧС предупредило о морозах до -30 °С в ночь на 9 января в Оренбургской области
  • РИА Новости

По оценке областного Гидрометцентра, температура воздуха понизится на 10 °С и более.

Также ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

«В предстоящую рабочую неделю оренбуржцев ждёт ясная, морозная погода. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, местами температурный фон понизится до -25 °С и ниже. Похолодание продлится недолго», — заявили в региональном Гидрометцентре.

Там добавили, что с юга распространится более тёплая воздушная масса и морозы станут ослабевать.

В конце декабря URA.RU сообщало, что в Тюмени и Челябинске частично отменили занятия в школах из-за мороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить