МЧС предупредило о морозах до -30 °С в ночь на 9 января в Оренбургской области

Спасатели предупредили о морозах до -30 °С в ночь на среду, 9 января, в Оренбургской области. Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По оценке областного Гидрометцентра, температура воздуха понизится на 10 °С и более.

Также ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

«В предстоящую рабочую неделю оренбуржцев ждёт ясная, морозная погода. Атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, местами температурный фон понизится до -25 °С и ниже. Похолодание продлится недолго», — заявили в региональном Гидрометцентре.

Там добавили, что с юга распространится более тёплая воздушная масса и морозы станут ослабевать.

В конце декабря URA.RU сообщало, что в Тюмени и Челябинске частично отменили занятия в школах из-за мороза.