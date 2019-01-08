Синоптики прогнозируют потепление в столичном регионе к выходным

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Анастасия Румянцева
Главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в Москве на ближайшую неделю.
Синоптики прогнозируют потепление в столичном регионе к выходным
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Говорить об аномальных морозах в столичном регионе не стоит, 7-го числа температура была ниже климатической нормы, но всего на два градуса. А что касается предстоящего дня — у нас завтра погоду будет определять антициклон, атмосферное давление будет расти, в облаках будут появляться просветы, и за счёт выхолаживания воздуха в ночное время температура будет понижаться», — пояснила Позднякова.

По словам синоптика, в среду, 9 января, минимальная температура в Москве будет в пределах -13…-15 °С.

«В пониженных местах возможен мороз до -19 °С. В Подмосковье в отдельных местах температура может понижаться до -23 °С. Завтра существенных осадков не ожидается, максимальная температура -9…-11 °С, умеренно морозная погода продержится недолго. Уже с 10-го числа температура будет повышаться, к 10 и 11 января ночная температура будет около -10 °С, дневная температура составит -5...-7 °С в Москве, до -10 °С по области», — заключила Позднякова.

Ранее телеканал m24 со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве передавал, что в городе 8 января ожидается сильный ветер и гололедица.

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