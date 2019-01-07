На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на юге Филиппин. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 101 километре к северу от города Замбоанга.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.
Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: