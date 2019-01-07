На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 на юге Филиппин. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 101 километре к северу от города Замбоанга.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров.

Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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