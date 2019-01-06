В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 17:27 по времени UTC (20:27 мск).
Эпицентр располагался в 151 км к западу-северо-западу от города Тобело. Очаг залегал на глубине 60,6 км.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 в Бразилии.
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