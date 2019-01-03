Скончалась заслуженная артистка России Райна Праудина

Заслуженная артистка России Райна Праудина скончалась на 84-м году жизни. Об этом заявили в пресс-службе театра «У Никитских ворот».

«Вчера после продолжительной болезни скончалась Райна Борисовна… Скорбим вместе с родными и близкими», — говорится в сообщении.

Как информирует ФАН со ссылкой на источник, похороны могут быть назначены на 6 января.

Указывается, что артистка долгое время боролась с онкологическим заболеванием и умерла в хосписе. У неё была последняя стадия рака.

По словам источника, близкого к семье, родственники намерены провести отпевание и похоронить Праудину на Введенском кладбище.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало о смерти народного артиста России Валерия Хозяйчева.