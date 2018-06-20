Умер народный артист России Валерий Хозяйчев

Умер актёр Хабаровского краевого музыкального театра, народный артист России Валерий Хозяйчев. Ему было 72 года.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

В музыкальном театре Хозяйчев служил с 1965 года. По словам коллег, актёр не боялся прибегать к рискованным приёмам и трюкам, использовал гротесковые средства выразительности.

«Валера был потрясающим артистом и одной из лучших страниц нашего театра», — заявила заслуженная артистка России Людмила Блок.

Ранее режиссёр Карен Шахназаров в беседе с Nation News назвал смерть своего коллеги Станислава Говорухина огромной личной потерей.