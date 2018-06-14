Карен Шахназаров назвал смерть Станислава Говорухина огромной личной потерей

Режиссёр Карен Шахназаров в беседе с Nation News назвал смерть своего коллеги Станислава Говорухина огромной личной потерей.

«Он был выдающимся гуру. Это огромная потеря для меня лично, нас с ним связывали долгие годы очень близкой дружбы. Он на меня оказал огромное влияние как личность», — сказал Шахназаров.

По его словам, Говорухин был обаятельным человеком колоссальной эрудиции, который прекрасно знал и любил русскую культуру.

Как отметил Шахназаров, его коллега был выдающимся режиссёром и политическим деятелем, а наследие Говорухина останется на долгие годы.

Со своей стороны, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в беседе с НСН выразил соболезнования родным и близким режиссёра.

«Конечно, мы все, кто знал Станислава Сергеевича, кто с ним работал, глубоко скорбим в связи с его уходом из жизни. Он был очень цельный, мужественный человек, который до последнего дня боролся с болезнью», — заявил он.

По словам Толстого, Говорухин пользовался огромным авторитетом в России, уважением людей самых разных политических взглядов.

Ранее сообщалось, что прощание с Говорухиным состоится 16 июня.