Карен Шахназаров назвал смерть Станислава Говорухина огромной личной потерей
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«Он был выдающимся гуру. Это огромная потеря для меня лично, нас с ним связывали долгие годы очень близкой дружбы. Он на меня оказал огромное влияние как личность», — сказал Шахназаров.
По его словам, Говорухин был обаятельным человеком колоссальной эрудиции, который прекрасно знал и любил русскую культуру.
Как отметил Шахназаров, его коллега был выдающимся режиссёром и политическим деятелем, а наследие Говорухина останется на долгие годы.
Со своей стороны, заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в беседе с НСН выразил соболезнования родным и близким режиссёра.
«Конечно, мы все, кто знал Станислава Сергеевича, кто с ним работал, глубоко скорбим в связи с его уходом из жизни. Он был очень цельный, мужественный человек, который до последнего дня боролся с болезнью», — заявил он.
По словам Толстого, Говорухин пользовался огромным авторитетом в России, уважением людей самых разных политических взглядов.
Ранее сообщалось, что прощание с Говорухиным состоится 16 июня.