Победителем шоу «Голос. Перезагрузка» стал Пётр Захаров

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Пётр Захаров стал победителем шоу «Голос. Перезагрузка». Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter.

«Страна сделала свой выбор. Петр Захаров – победитель седьмого сезона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в финале шоу Захаров исполнил песню «Смуглянка». Слова песни написал Яков Шведов, музыку — Анатолий Новиков. 

В октябре сообщалось, что победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалёва. 

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