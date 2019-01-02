Победителем шоу «Голос. Перезагрузка» стал Пётр Захаров
«Страна сделала свой выбор. Петр Захаров – победитель седьмого сезона», — говорится в сообщении.
Страна сделала свой выбор. Петр Захаров – победитель седьмого сезона #ГолосПерезагрузка ✌🏻 pic.twitter.com/KJ3Q8hM3sI— #Голос7 (@voice1tv) 1 января 2019 г.
Отмечается, что в финале шоу Захаров исполнил песню «Смуглянка». Слова песни написал Яков Шведов, музыку — Анатолий Новиков.
В октябре сообщалось, что победителем шоу «Голос. 60+» стала Лидия Музалёва.