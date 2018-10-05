Победителем шоу «Голос.60+» стала Лидия Музалёва

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Победителем шоу «Голос.60+» стала Лидия Музалёва. Об этом свидетельствуют данные голосования телезрителей Первого канала.

Отмечается, что Музалёва и Евгений Стругальский обошли в финале Николая Арутюнова из команды Леонида Агутина и Сергея Манукяна из команды Валерия Меладзе.

Стругальский, подопечный народного артиста РСФСР Льва Лещенко, набрал 48,3% голосов зрителей, Музалёва — участница команды певицы Пелагеи —  51,7%.

Также сообщается, что Пелагея стала лучшим наставником шоу по мнению зрителей, набрав 38% голосов.

В августе «Газета.Ru» со ссылкой на Первый канал передавала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров займёт кресло наставника в новом сезоне шоу «Голос».

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