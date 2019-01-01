Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве

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Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве с 14 декабря. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«С начала фестиваля его гостями стали уже 8,3 млн москвичей и туристов. Они смотрели спектакли лучших российских и зарубежных уличных театров, участвовали в творческих мастер-классах и спортивных активностях, а 31 декабря встретили новый, 2019 год на праздничных площадках по всей Москве», — рассказали m24 в оргкомитете.

С начала фестиваля в столице было открыто 78 площадок.

Как передавало «Утро.ру», в новогоднюю ночь все они продлили работу до 03:00.

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