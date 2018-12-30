Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогодние праздники

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды стоит ожидать москвичам и гостям столицы в праздничные дни.

«31 декабря погода будет определяться влиянием атмосферного фронта, поэтому сохранится пасмурная погода. Ночью небольшой снег, днём — временами. Ветер юго-западный 4,9 м/с. В ночные часы в Москве -3...-5 °С, в Подмосковье -2...-7 °С. Днём в столице -2...-4 °С, по области -1...-6 °С. Давление будет расти и составит 754 мм рт. ст.» — сказал он.

Эксперт отметил, что в новогодние каникулы погода будет «очень хорошая, со снежком», никаких экстремальных погодных условий и катаклизмов не предвидится.

«В новогоднюю ночь столица будет находиться под влиянием атлантического циклона. Облачно, возможен небольшой снег. В столице -4...-6 °С, в Подмосковье -3...-8 °С. Юго-западный ветер 2—7 м/с. Днём то же самое, с небольшим снегом и -3...-5 °С в Москве, по области -2...-7 °С. В принципе, такой характер погоды сохранится до 4 января. Каждый день будет сыпать снег. Температура ночью -3...-8 °С, днём -1...-6 °С, такие слабо отрицательные температуры. После 5 января будем в тылу циклона, будет похолодание. Ночью -9...-14 °С, днём -4...-9 °С. Ближе к Рождеству морозы станут крепчать, но не сильно», — заявил он.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве в воскресенье, 30 декабря, ожидается до -7 °С.