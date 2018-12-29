Эксперт оценил сообщения о том, что 2019 год может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с m24 оценил сообщения о том, что 2019 год может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений.

«Медленно, но верно температура растёт. Не каждый год, но каждый третий-четвёртый год температура будет бить рекорды, от этого никуда не деться», — заявил он.

По его мнению, если тенденция сохранится, то к концу века среднелетняя температура в Москве вырастет на 3-4 градуса и будет примерно такой, как сейчас в Краснодаре.

Семёнов также отметил, что из-за потепления начало зимы стало сдвигаться дальше.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что наступающий год имеет все шансы получить статус самого тёплого.