Эксперт оценил сообщения о том, что 2019 год может стать самым тёплым в истории метеонаблюдений
- РИА Новости
«Медленно, но верно температура растёт. Не каждый год, но каждый третий-четвёртый год температура будет бить рекорды, от этого никуда не деться», — заявил он.
По его мнению, если тенденция сохранится, то к концу века среднелетняя температура в Москве вырастет на 3-4 градуса и будет примерно такой, как сейчас в Краснодаре.
Семёнов также отметил, что из-за потепления начало зимы стало сдвигаться дальше.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что наступающий год имеет все шансы получить статус самого тёплого.