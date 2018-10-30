Эксперты включили Москву в рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в мире

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Российская столица заняла 13-е место в рейтинге городов мира с самыми высокими ценами на недвижимость.
Эксперты включили Москву в рейтинг городов с самой дорогой недвижимостью в мире
  • РИА Новости

Об этом сообщает m24 со ссылкой на данные исследования, проведённого экспертами международной консалтинговой компании Knight Frank.

«Москва поднялась на две строчки в топ-20 городов мира с самой дорогой элитной недвижимостью, заняв в рейтинге 13-е место. Города были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести за $1 млн», — говорится в тексте.

Отмечается, что одним из наиболее выдающихся в этом отношении столичных районов стали Патриаршие пруды.

Здесь, по данным агентства, за $1 млн можно приобрести 37 квадратных метров жилплощади.

В тройку лидеров рейтинга вошли Монако, Гонконг и Лондон.

Ранее ФАН со ссылкой на исследование, проведённое порталом «Мир квартир», передавало, что эксперты составили рейтинг цен на аренду жилья в российских регионах. 

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