В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году

В российской столице планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году, из которых 3,4 млн — жильё, сообщает «Вечерняя Москва».

За последние восемь месяцев ввод недвижимости вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На данный момент ввод составил 3,86 млн квадратных метров.

«К результату прошлого года прибавилось 871,9 тыс. квадратных метров», — заявили в департаменте по градостроительной политике.

Треть от общего объёма введённой недвижимости — это жильё.

С начала года построено пять школ, столько же блоков начальных классов, 10 детских садов, пять лечебных объектов, четыре гостиницы, девять спортивных объектов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года.