В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году
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- globallookpress.com
За последние восемь месяцев ввод недвижимости вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На данный момент ввод составил 3,86 млн квадратных метров.
«К результату прошлого года прибавилось 871,9 тыс. квадратных метров», — заявили в департаменте по градостроительной политике.
Треть от общего объёма введённой недвижимости — это жильё.
С начала года построено пять школ, столько же блоков начальных классов, 10 детских садов, пять лечебных объектов, четыре гостиницы, девять спортивных объектов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года.