В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году

Короткая ссылка
В российской столице планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году, из которых 3,4 млн — жильё, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве планируют построить 8,5 млн квадратных метров недвижимости в 2018 году
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

За последние восемь месяцев ввод недвижимости вырос почти на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На данный момент ввод составил 3,86 млн квадратных метров.

«К результату прошлого года прибавилось 871,9 тыс. квадратных метров», — заявили в департаменте по градостроительной политике.

Треть от общего объёма введённой недвижимости — это жильё.

С начала года построено пять школ, столько же блоков начальных классов, 10 детских садов, пять лечебных объектов, четыре гостиницы, девять спортивных объектов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде построили и ввели в строй почти 3,8 тыс. квартир в 111 домах в январе—июле 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить