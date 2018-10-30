Синоптик рассказал о «феноменально солнечном» начале ноября в Москве

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В Москве до 9 ноября ожидается «феноменально солнечная плеяда дней». Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал о «феноменально солнечном» начале ноября в Москве
  • РИА Новости

«От вчерашнего заряда снега, испугавшего москвичей, не останется и следа, метеостанции не зафиксировали снежного покрова 30 октября. 30 и 31 октября Москва будет находиться в холоде из-за скандинавского антициклона, но без осадков, при этом ожидается высокое атмосферное давление — 765 мм ртутного столба, что на 20 единиц выше положенного», — сказал Тишковец РБК.

Он отметил, что 1 ноября температура составит до +6 °С, ожидается дождь, однако 2 ноября осадки не прогнозируются, а воздух прогреется до +10 °С.

«В праздничный день 4 ноября не ожидается осадков, будет солнечно, до +9 °С, такая погода продержится до 9 ноября, возможно, даже дольше», — добавил Тишковец.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москве установится зимняя погода.

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