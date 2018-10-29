Певицу Аниту Цой выписали из больницы после операции, с середины ноября она продолжит тур по городам России.

«Аниту выписали домой. Самочувствие хорошее. Она возвращается в привычный график. На завтра запланирован ряд рабочих встреч в офисе», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы певицы.

21 октября сообщалось, что Цой была госпитализирована с концерта в Краснодаре в Москву для проведения экстренной операции.

Ранее Цой также была госпитализирована из-за камня в желчном пузыре, в беседе с изданием «Дни.ру» она рассказала о своём здоровье.