Аниту Цой госпитализировали для операции

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Певицу Аниту Цой госпитализировали, ближайшие её концерты будут перенесены, артистке предстоит операция.
Аниту Цой госпитализировали для операции
  • © Anatoly Lomokhov
  • globallookpress.com

«Сейчас мы в Краснодаре, будем перелетать в Москву. Всё это через госпитализацию и больницы. Нужна операция — она несложная, не опасная для жизни», — приводит ТАСС слова её директора Дмитрия Бушуева.

Накануне у Цой был концерт в Краснодарском крае. После выступления певице потребовалась помощь врачей, её доставили в больницу.

Ранее Цой была госпитализирована из-за камня в желчном пузыре, в беседе с изданием «Дни.ру» она рассказал о своём здоровье.

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