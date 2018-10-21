Аниту Цой госпитализировали для операции

Певицу Аниту Цой госпитализировали, ближайшие её концерты будут перенесены, артистке предстоит операция.

«Сейчас мы в Краснодаре, будем перелетать в Москву. Всё это через госпитализацию и больницы. Нужна операция — она несложная, не опасная для жизни», — приводит ТАСС слова её директора Дмитрия Бушуева.

Накануне у Цой был концерт в Краснодарском крае. После выступления певице потребовалась помощь врачей, её доставили в больницу.

Ранее Цой была госпитализирована из-за камня в желчном пузыре, в беседе с изданием «Дни.ру» она рассказал о своём здоровье.