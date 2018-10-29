В Гидрометцентре рассказали о погоде в Хабаровском крае в ближайшую неделю

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В хабаровском Гидрометцентре рассказали о погоде в регионе в ближайшую неделю.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Хабаровском крае в ближайшую неделю
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Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

В столице и южных районах во вторник, 30 октября, прогнозируется небольшой мокрый снег, северо-западный ветер с порывами 6—11 м/с. Температура ночью составит -1...-3 °C, днём — +4...+5 °C.

Затем вплоть до выходных осадков не ожидается. Будет юго-западный ветер с порывами 5—10 м/с, температура воздуха в ночное время — -1...-3 °C, в дневное — +5...+8 °C.

Также отмечается, что в октябре погода была довольно тёплой, но температурные рекорды установлены не были.

«Да, по среднесуточным температурам мы шли по большей части на 3—5 градусов выше нормы. Однако абсолютный максимум мы всё равно не перекрыли — дневные температуры бывали и выше», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.

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