В Кемеровской области прогнозируют понижение температуры до -15 °C

Дежурный синоптик в Кемеровском гидрометцентре Наталья Полуэктова в беседе с порталом ВашГород.ру заявила, что в регионе ожидается понижение температуры до -15 °C.

По словам эксперта, холодный фронт также стал причиной возникновения сильного ветра, порывы которого достигали 29 м/с, по югу области — 20—25 м/с.

«Этот холодный фронт принесёт с собой резкое понижение температуры до -15 °C в дневные часы. Поэтому готовимся к зиме», — отметила она.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок в связи с гололёдом.