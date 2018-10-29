В Кемеровской области прогнозируют понижение температуры до -15 °C

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Дежурный синоптик в Кемеровском гидрометцентре Наталья Полуэктова в беседе с порталом ВашГород.ру заявила, что в регионе ожидается понижение температуры до -15 °C.
В Кемеровской области прогнозируют понижение температуры до -15 °C
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По словам эксперта, холодный фронт также стал причиной возникновения сильного ветра, порывы которого достигали 29 м/с, по югу области — 20—25 м/с.

«Этот холодный фронт принесёт с собой резкое понижение температуры до -15 °C в дневные часы. Поэтому готовимся к зиме», — отметила она.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок в связи с гололёдом.

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