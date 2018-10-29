В Кемеровской области прогнозируют понижение температуры до -15 °C
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
По словам эксперта, холодный фронт также стал причиной возникновения сильного ветра, порывы которого достигали 29 м/с, по югу области — 20—25 м/с.
«Этот холодный фронт принесёт с собой резкое понижение температуры до -15 °C в дневные часы. Поэтому готовимся к зиме», — отметила она.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что водителей в Удмуртии призвали отказаться от поездок в связи с гололёдом.