Стала известна программа «Ночи искусств» в Новокузнецке
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Мероприятие состоится в ночь на 5 ноября. Запланированы театральные постановки, спектакли, концерты.
В частности, пройдут культурно-познавательная программа «Театр — пространство и единство», интегрированная программа «Марафон искусств», театрализованное представление «Таинственное исчезновение в Кузнецке», вечер-перформанс «Закулисье», литературно-музыкальный фестиваль «Парад фантазий».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге объявили программу «Ночи искусств».