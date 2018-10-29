Стала известна программа «Ночи искусств» в Новокузнецке

Стала известна программа всероссийской акции «Ночь искусств» в Новокузнецке, сообщает ВашГород.ру.

Мероприятие состоится в ночь на 5 ноября. Запланированы театральные постановки, спектакли, концерты.

В частности, пройдут культурно-познавательная программа «Театр — пространство и единство», интегрированная программа «Марафон искусств», театрализованное представление «Таинственное исчезновение в Кузнецке», вечер-перформанс «Закулисье», литературно-музыкальный фестиваль «Парад фантазий».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге объявили программу «Ночи искусств».