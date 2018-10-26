В Оренбурге объявили программу «Ночи искусств»
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Открытие состоится в Оренбургской областной библиотеке имени Крупской — в фойе нового здания. Отдельную программу представят в каждом из залов.
В частности, запланированы квест-лабиринт «Слово служит искусству», игры и викторины «Литературное облако» и «Литературные имена», презентация книжной выставки «Светские рауты», выставка «От Руси к России: история в книгах».
В старом здании состоится детская программа.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Ижевск присоединится к «Ночи искусств».