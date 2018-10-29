МЧС предупредило о шторме и гололёде в Красноярском крае 30 октября

В Красноярском крае ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, 30 октября на юге Таймырского муниципального района будет усиление южного ветра с порывами до 15-18 м/с. В Туруханском районе и в Эвенкийском муниципальном районе ночью порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.

Спасатели предупредили, что на трассах центральных районов местами прогнозируется гололёд. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.