МЧС предупредило о шторме и гололёде в Красноярском крае 30 октября

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В Красноярском крае ожидается ухудшение погодных условий в ближайшие сутки, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
МЧС предупредило о шторме и гололёде в Красноярском крае 30 октября
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По прогнозу, 30 октября на юге Таймырского муниципального района будет усиление южного ветра с порывами до 15-18 м/с. В Туруханском районе и в Эвенкийском муниципальном районе ночью порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.

Спасатели предупредили, что на трассах центральных районов местами прогнозируется гололёд. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.

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