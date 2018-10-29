50 Cent заявил, что выкупил 200 билетов на концерт Ja Rule

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Американский рэпер Кёртис Джексон, более известный под псевдонимом 50 Cent, в своём Instagram сообщил, что выкупил 200 билетов на концерт своего конкурента — музыканта Джеффри Аткинса, который также известен как Ja Rule.
50 Cent заявил, что выкупил 200 билетов на концерт Ja Rule
  • © imago stock&people
  • globallookpress.com

Впоследствии артист удалил свой пост.

Как уточняет Page Six, концерт Аткинсона должен состояться в Техасе 9 ноября.

Кёртис выкупил 200 билетов в первых рядах, чтобы, по его словам, «они были пустыми». 

В ответ на слова 50 Cent Ja Rule опубликовал в своём Twitter его фото в образе женщины, назвав рэпера «сумасшедшим».

По данным портала, конфликт между артистами начался в 2000-х годах.

Ранее стало известно, что 50 Cent предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову переход в Bellator за $2 млн.

Менеджер спортсмена в ответ заявил, что боец будет рассматривать предложения от $50 млн.

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