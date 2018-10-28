СМИ: Создатели «Симпсонов» могут убрать одного из персонажей из-за обвинений в расизме

Создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» могут убрать одного из персонажей, владельца магазина индийского происхождения Апу Нахасапимапетилона, из-за обвинений в расизме.

Об этом сообщает IndieWire.

Как отмечается, некоторые зрители считают персонажа неправдивым и оскорбительным изображением американцев индийского происхождения. В частности, они указывают на то, что одной из его отличительных черт является ярко выраженный индийский акцент.

Ранее стало известно, что телеведущую Мегин Келли уволили с NBC после её заявлений в прямом эфире, которые были восприняты общественностью как расистские.