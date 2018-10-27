СМИ: На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге на аукцион планируют выставить номерной знак автомобиля «Москвич», в котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой.
СМИ: На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

Как заявил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, лот принесли люди, которые узнали о последних громких продажах вещей, связанных с музыкантом. Они утверждают, что номерной знак обнаружили при разборе одного из гаражей под Юрмалой.

По словам Бурмистрова, через несколько дней другие люди предложили доверенность на «Москвич-2141», которым управлял Цой.

Торги могут состояться 15 ноября.

Ранее отец лидера группы «Кино» Роберт Цой в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить