СМИ: На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой
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- РИА Новости
Об этом сообщает Пятый канал.
Как заявил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, лот принесли люди, которые узнали о последних громких продажах вещей, связанных с музыкантом. Они утверждают, что номерной знак обнаружили при разборе одного из гаражей под Юрмалой.
По словам Бурмистрова, через несколько дней другие люди предложили доверенность на «Москвич-2141», которым управлял Цой.
Торги могут состояться 15 ноября.
Ранее отец лидера группы «Кино» Роберт Цой в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.