СМИ: На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой

В Санкт-Петербурге на аукцион планируют выставить номерной знак автомобиля «Москвич», в котором в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой.

Об этом сообщает Пятый канал.

Как заявил директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, лот принесли люди, которые узнали о последних громких продажах вещей, связанных с музыкантом. Они утверждают, что номерной знак обнаружили при разборе одного из гаражей под Юрмалой.

По словам Бурмистрова, через несколько дней другие люди предложили доверенность на «Москвич-2141», которым управлял Цой.

Торги могут состояться 15 ноября.

Ранее отец лидера группы «Кино» Роберт Цой в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.