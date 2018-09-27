Отец Виктора Цоя отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя в беседе с НСН отреагировал на продажу личных вещей сына на аукционе.

«Не знаю я, будут отчисления, не будут. Я не собираюсь бороться за какие-то отчисления. Я не буду этого касаться вообще никак», — сказал Роберт Цой.

По его словам, вокруг ситуации просто подняли ажиотаж.

Ранее отец музыканта заявил Пятому каналу, что в настоящее время появляются всякие «проходимцы».

26 сентября в московском аукционном доме «Литфонд» состоялись торги, на которых был продан паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя.