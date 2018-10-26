Названы самые популярные книги для буккроссинга в метро Москвы

Московский метрополитен назвал самые популярные книги для буккроссинга, сообщает портал мэра и правительства.

На данный момент доступно более 30 книг отечественных и зарубежных авторов. На каждой есть специальный стикер с адресом сайта проекта, где можно бесплатно скачать ещё больше произведений.

«В топ-5 вошли книга Бориса Акунина «Фото как хокку», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», «Отверженные» Виктора Гюго, роман Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева» и сборник лирических стихотворений Сергея Есенина», — заявила заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По её словам, горожане также часто читали книгу Дэна Брауна «Код да Винчи».

Она добавила, что список будет постоянно пополняться.

Полки для буккроссинга находятся на стойке «Живое общение» в объединённом вестибюле станций «Пушкинская» и «Тверская», напоминает m24. Ожидается, что они появятся и на других стойках «Живого общения».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в приложении Центральной пригородной пассажирской компании стала доступна онлайн-библиотека для чтения книг в дороге.