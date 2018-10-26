Резник поделился воспоминаниями о работе с Караченцовым

Народный артист России Илья Резник поделился воспоминаниями о работе с актёром Николаем Караченцовым.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Это были счастливые дни и недели, когда мы с Максимом Дунаевским писали для Коленьки большую программу, которая называлась «Моя маленькая леди», — заявил он.

По словам Резника, Караченцов обладал кипучей энергией и вселенским обаянием.

В свою очередь, актриса «Ленкома» Анна Большова в беседе с kp.ru сказала, что Караченцов был удивительным явлением театра и кино.

«Наверное, даже больше в театре. Потому что артистов с таким темпераментом, с такой харизмой — их очень мало», — отметила она.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT поделился воспоминаниями о Караченцове.